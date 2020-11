Serie A, anticipi: vince il Cagliari, Ko per Pippo Inzaghi

I risultati dei due anticipi di Serie A disputati questo pomeriggio.

Dopo il pareggio a reti bianche di ieri tra Sassuolo e Udinese, si sono conclusi altri due anticipi in questo sabato pomeriggio. Il Cagliari, grazie alle reti di Joao Pedro e Naithan Nandez, ha battuto la Sampdoria di Claudio Ranieri per 2-0.

Sfortunato il pomeriggio del fratello di Simone Inzaghi, Pippo. Il suo Benevento ha perso infatti l’importante scontro salvezza contro lo Spezia per 3-0. Decisive le reti di Pobega ( già in rete contro la Juve) e la doppietta di Nzola, tornato alla base dopo l’infortunio di Galabinov. Questa sera il match tra Parma e Fiorentina.