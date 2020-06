Serie A, ecco come funziona l’algoritmo per decretare la classifica finale

Serie A, ecco il funzionamento dell’algoritmo che verrà utilizzato in caso non si potessero giocare tutte le gare fino alla fine

Il piano C della ripartenza della Serie A è legato al famoso algoritmo che verrebbe utilizzato per decretare la classifica finale del campionato di Serie A pure senza disputare tutte le gare. Sportitalia oggi ne ha svelato il funzionamento.

Tra fattori determineranno i punteggi: il rendimento della squadra in casa e in trasferta, il numero di partite giocate e i gol segnati. Il sistema quindi calcolerà una media di punti per ogni squadra in casa e in trasferta e, tenendo conto del numero di partire che non si sono giocate, proietterà una graduatoria su 38 partite.