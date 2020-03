Serie A, l’incontro tra Lega e AIC slitta a domani

In serata si sarebbero dovuti incontrare in conference call, gli esponenti della Lega Serie A e dell’AIC per discutere degli stipendi

Dopo l’intelligente mossa della Juventus di tagliare gli stipendi, in comune accordo con giocatori e staff della prima squadra, gli esponenti della Lega Serie A si sarebbero dovuti incontrare in serata con quelli dell’Assocalciatori per prendere una decisione univoca sull’argomento.

Come ha riportato Sky Sport, l’incontro è slittato a domani a causa di altre riunioni che si sono protratte troppo a lungo. Domani sapremo che posizione verrà presa in merito alla riduzione degli ingaggi.