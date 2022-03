Serie A, non solo Cagliari-Lazio: oggi altre due partite

Oggi saranno tre le partite in programma per la 28esima giornata di Serie A: non solo Cagliari-Lazio in questo sabato

Alle 15 ci sarà Udinese-Sampdoria, sfida importante in chiave salvezza. Alle 18 spicca Roma-Atalanta, match fondamentale nella corsa per un posto in Europa. Con la Lazio spettatrice interessata di quanto accadrà allo stadio Olimpico.