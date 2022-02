Serie A 2022-23, ci sono conferme per il Torneo negli USA

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Serie A 2022-23, confermato il torneo parallelo al Mondiale. Ora la lunghissima pausa dovuta alla competizione iridata non fa più paura

Nel corso dell’Assemblea di Lega di ieri, i club hanno confermato l’idea dell’AD Luigi De Siervo di disputare una competizione negli Stati Uniti a cavallo tra novembre e dicembre 2022. Il torneo coinvolgerebbe tutte e 20 le squadre della prossima Serie A.

La competizione si terrebbe nelle stesse date del Mondiale in Qatar. Gli orari delle partite non si dovranno sovrapporre alle gare del Mondiale. La pausa di 53 giorni della Serie A ora non spaventa più.