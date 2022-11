Serie A, oggi tre partite in programma: spicca Napoli Udinese

Tre le partite in programma in questo sabato della 15esima giornata di Serie A. A spiccare è il match tra Napoli e Udinese

Tre le partite in programma in questo sabato della 15esima giornata di Serie A. A spiccare è il match tra Napoli e Udinese, in programma alle ore 15.

Alle ore 18 la Sampdoria ospiterà il Lecce, mentre nell’anticipo serale il Sassuolo, reduce dal pari con la Roma, andrà a far visita al Bologna, dando così vita al derby emiliano.