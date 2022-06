Raffaele Sergio ha parlato ai microfoni di Radiosei di Sergej Milinkovic-Savic e della sua possibile cessione

«Mi auguro che la Lazio possa tenere Milinkovic per almeno un altro anno di contratto per poter lottare per le prime posizioni. Poi se deve andare via, si lavori per fare una squadra più forte. Spero solo che prevalga il buon senso e non solo il denaro. Indubbiamente il Milinkovic di quest’anno potrebbe giocare in tutti i top team d’Europa: segna, difende, fa assist. Un lusso per la Lazio? Forse sì».