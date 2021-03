Milinkovic: «Sono convinto, la Lazio tornerà a volare in Europa» FOTO

Sergej Milinkovic Savic commenta sul suo profilo Instagram l’eliminazione dalla Champions dei biancocelesti. Il post

La Lazio ha abbandonato la Champions League con un arrivederci. Tuttavia, il cammino in campionato appare difficoltoso e il piazzamento per tornare nell’Europa che conta è tutt’altro che scontato. Sergej Milinkovic Savic, però, è convinto che la Lazio tornerà al più presto a «volare in Europa». Ecco il suo post condiviso su Instagram:

«Di una solo cosa sono convito: l’Aquila tornerà presto a volare in Europa!»