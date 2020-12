Scudetto Serie A, Inzaghi vota l’Inter: il sondaggio tra gli allenatori

Sondaggio tra gli allenatori di Serie A, che hanno detto la loro sullo scudetto: ecco qual è l’opinione di Simone Inzaghi

Un sondaggio di Italpress ha rivelato come per gli allenatori della Serie A la favorita per lo scudetto sia l’Inter. Le tre domande riguardavano le seguenti tematiche: 1. Squadra rivelazione del campionato 2. Calciatore rivelazione del campionato 3. Squadra vincitrice dello scudetto

GIAN PIERO GASPERINI (ATALANTA) 1. Milan 2. Ibrahimovic 3. Inter

FILIPPO INZAGHI (BENEVENTO) 1. Milan 2. Letizia 3. Inter

SINISA MIHAJLOVIC (BOLOGNA) 1. Milan 2. Soriano 3 NON RISPONDE