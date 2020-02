Il Vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto la sua sulla corsa Scudetto incoronando la Lazio di Inzaghi

A TMW, anche il Vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, ha detto la sua sulla corsa Scudetto che vede un serrato testa a testa tra Lazio, Inter e Juventus:

«Chi vince lo scudetto? La Lazio, basta che non lo vinca la Juventus (ride, ndr). I biancocelesti hanno più chance, entusiasmo, e in più non hanno le coppe. Poi sono gemellati con l’Inter… Ma spero sempre nei nerazzurri».