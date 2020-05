Calciomercato, Schira: «Götze? Faccio a fatica a vederlo nella Lazio»

L’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, è interventuo ai microfoni di Calcionews24, dove ha anche parlato di un obiettivo della Lazio

Nicolò Schira, giornalista sportivo de Il Giornale e grande esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Calcionews24 in esclusiva. Ecco le sue parole su un possibile arrivo in Italia di Mario Götze:

«È un giocatore che va a scadenza e viene proposto, ma è comunque un’operazione onerosa. Bisognerà capire cosa succederà alla Roma a livello societario, se arriverà Friedkin o se rimarrà Pallotta, che vorrebbe tagliare gli ingaggi del 30% e ridurre gli investimenti. Sul fronte Lazio, Tare ci ha insegnato che questi colpi è capace di estrarli dal cilindro, però in questo momento faccio a fatica a vederlo nella Lazio, con tutto il rispetto per Götze che è un giocatore capace di essere decisivo anche in una finale del Mondiale. Alla Lazio c’è un Immobile intoccabile, Correa, Caicedo che ha fatto bene, Luis Alberto; sono tanti i giocatori offensivi. Fermo restando però che la Lazio farà la Champions, sarà impegnata su tre fronti importanti quindi ci sta che vada alzare la competitività della rosa anche nei non titolarissimi. Ad oggi quello di Götze è più un nome proposto che in arrivo, ma al momento è normale». QUI L’INTERVISTA COMPLETA