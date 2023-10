Scarpa d’Oro, Lautaro insegue il record di Immobile: la classifica 

Lautaro Martinez insegue il record di Ciro Immobile, ecco la classifica aggiornata per la Scarpa d’Oro con l’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez come Ciro Immobile? Questo è l’obiettivo del “Toro”. Come riportato da TMW infatti, ecco la momentanea classifica (qui sotto riportata la Top-10) per la Scarpa d’Oro che vede appunto la punta dell’Inter inseguire le prime posizioni. La domanda è se l’argentino riuscirà a replicare quanto fatto dal capitano della Lazio nel 2020.

Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 33 punti (22 gol x 1,5 di coefficiente)

Akor Adams (Lillestrom/Montpellier) 32,5 punti (15 gol x 1,5 + 5 gol x 2)

Serhou Guirassy (Stoccarda) 26 (13 x 2)

Andrej Ilic (RFS/Valerenga) 21,5

Bard Finne (Brann) 21

Lautaro Martinez (Inter) 20

Faris Moumbagna (Bodo/Glimt) 19,5

Mathias Oyewusi (Zalgiris Vilnius) 19 (19 x 1)

Thomas Lehne-Olsen (Lillestrom) 18

Marko Rezga (Riga) 19