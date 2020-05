Scarnecchia: «La Roma è forte, darà fastidio alle favorite per lo scudetto»

Roberto Scarnecchia, ex giocatore tra le tante di Milan e Roma, ha commentato anche il momento dei giallorossi

Roberto Scarnecchia, ex giocatore di Milan e Roma, è intervenuto ai microfoni di TMW per ricordare Di Bartolomei – nell’anniversario della sua scomparsa – e commentare il momento dei giallorossi. Ecco le sue parole:

«La Roma è una di quelle poche squadre di Serie A che ha una rosa molto importante. In questo momento particolare, dopo una pausa così lunga, è normale che chi ha una squadra ricca possa mandare in campo i calciatori migliori. Per questo i giallorossi daranno fastidio fino alla fine alle ipotetiche favorite per il campionato. Per me la Roma può arrivare in Champions, ci ho sempre creduto, anche prima della sosta».