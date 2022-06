Scambio Luis Alberto Zielinski, Oddi: «Non so chi ci guadagnerebbe...»

L’ex biancoceleste Oddi ha parlato delle voci sul possibile scambio Luis Alberto-Zielinski

L’ex biancoceleste Giancarlo Oddi, ai microfoni di Radiosei, ha parlato delle voci sul possibile scambio Luis Alberto-Zielinski tra Lazio e Napoli.

LE PAROLE – «Sono due giocatori molto simili, due ottimi giocatori. Se dovesse accadere non so se la Lazio ci guadagni. Luis Alberto vorrebbe andare in Spagna, bisogna capire cosa vuole fare. Caratterialmente è particolare, ma me lo terrei. Zielinski anche non mi dispiace, ma non so chi ci guadagnerebbe. Il polacco può dare qualcosa in più a livello fisico».