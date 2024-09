Scaloni: «Castellanos può fare BENE. Lui e gli altri devono CAPIRE questa cosa»

Le dichiarazioni del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, su Castellanos e su una sua possibile convocazione alla prossima sosta

Intervenuto ai microfoni di Clank!, Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato degli esordi tra i convocati di alcuni calciatori come Castellanos, attaccante della Lazio.

PAROLE – «È fondamentale che i giocatori giochino al meglio per essere convocati con l’Argentina. Questi nuovi ragazzi, come Castellanos, Simeone e altri, possono fare bene se capiscono cosa chiediamo in ogni posizione del campo. Noi puntiamo ad aggiungere altri elementi in base a quello che ci manca. Abbiamo bisogno di calciatori a cui non scotti il pallone».