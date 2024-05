Sassuolo, tegola per Ballardini: in tre saltano la Lazio. Tutti i dettagli in vista della prossima sfida di campionato

Il Sassuolo ha perso in casa per 0-2 contro il Cagliari che, grazie alle reti nel secondo tempo di Prati e Lapadula, conquista la permanenza in massima serie. Oltre il danno, però, è arrivata anche la beffa per la squadra di Ballardini costretto nel corso dei novanta minuti ai cambi forzati di Erlic e Tressoldi per infortunio.

I due difensori rischiano così di saltare l’ultima giornata di campionato all’Olimpico contro la Lazio, quando il tecnico dovrà rinunciare anche a Matheus Henrique espulso nel finale per proteste.