Sassuolo sulle tracce di Fonseca, ma in lista c’è anche Italiano

Con De Zerbi allo Shaktar, la panchina del Sassuolo resta senza padrone. Tra i nomi spuntano Fonseca e Italiano, seguito dalla Lazio

Mai come quest’anno il domino di allenatori in Serie A coinvolge diverse squadre. Se le situazioni più al centro dell’attenzione sono quelle relative a Simone Inzaghi, che andrà a sedersi sulla panchina dell’Inter al posto di Conte, di Allegri alla Juve e Spalletti al Napoli, con Mourinho già da un po’ accasatosi alla Roma, non è da trascurare la ricerca da parte di club dalle ambizioni meno luminose.

É il caso del Sassuolo, con De Zerbi ormai allo Shaktar. Secondo La Gazzetta di Modena, l’ad dei neroverdi Giovanni Carnevali sembra aver messo gli occhi sull’ex giallorosso Paulo Fonseca, ma anche su Pirlo e Italiano, seguito dalla Lazio.