Sassuolo, seduta di allenamento pomeridiana: differenziato per Berardi

Anche il Sassuolo si allena in vista della ripresa, sul campo del Mapei Football Center. Differenziato per Domenico Berardi

Si ferma la Serie A, ma non le squadre. A Formello, la Lazio è scesa in campo per un’amichevole contro la Primavera; a Sassuolo, anche De Zerbi ha trovato i suoi per la canonica sessione di allenamento.

Al Mapei Football Center, come riportato dal sito ufficiale neroverde, la seduta si è aperta con il riscaldamento, per poi seguire con un lavoro tecnico e tattico incentrato sul possesso palla.

Lavoro differenziato, invece, per Domenico Berardi, Vlad Chiriches, Gregoire Defrel e Gianluca Pegolo. Ovviamente, assenti i nazionali.