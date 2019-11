Sassuolo, Romagna: «Lazio banco di prova importante. Bello sfidare campioni come Immobile»

Sassuolo, le parole di Filippo Romagna, difensore dei neroverdi in vista della prossima sfida contro la Lazio

Filippo Romagna, difensore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dall’importante sfida contro la Lazio di Inzaghi.

«Sarà un banco di prova importante. La Lazio ha molta qualità dal centrocampo in su, sarà bello sfidare un campione come Immobile, sarà un test importante. Acerbi? Da uno come lui si può solo imparare».

«Mi sto trovando bene, come mi ero trovato a Cagliari. Ho trovato un gruppo sano che mi ha aiutato e anche grazie al lavoro ho avuto l’occasione per poter dimostrare il mio valore ma ho fatto solo 4 partite, la strada è ancora lunga. Il gioco di De Zerbi è perfetto per le mie caratteristiche».