Sassuolo Lazio Women 3-0: al Ricci non c’è partita

Ancora una sconfitta per la Lazio Women di Carolina Morace. Le biancocelesti perdono 3-0 allo Stadio Ricci contro Sassuolo. Una sola occasione per la Lazio al 52′ con Adriana Martin a tu per tu con Lemey, grande uscita bassa del portiere del Sassuolo. Per il resto non c’è stata partita. Decisive le reti di Tomaselli, Dongus e Cantore.

La Lazio Women arriva così alla sua quinta sconfitta consecutiva in campionato, facendo arrivare presumibilmente al capolinea l’avventura di Carolina Morace sulla panchina biancoceleste.

TABELLINO SASSUOLO-LAZIO WOMEN

MARCATRICI: 31′ Tomaselli, 85′ Dongus, 89′ Cantore (S)

SASSUOLO FEMMINILE: Lemey, Filangeri, Dongus, Mihashi (46′ Orsi), Santoro (67′ Brignoli), Benoit (60′ Parisi), Dubcova, Philtjens, Tomaselli (88′ Ferrato), Clelland (67′ Cambiaghi), Cantore. All. Piovani

LAZIO WOMEN: Ohrstrom, Fordos, Thomsen, Heroum, Gambarotta, Castiello, Matrantonio, Pezzotti (46′ Savini), Andersen (71′ Mattei), Martin (61′ Pittaccio), Cuschieri (46′ Visentin). All. Morace

ARBITRO: Eugenio Scarpa

NOTE: AMMONITE: Filangeri (S); Castiello (L)