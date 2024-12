Sassuolo-Lazio Women, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Sassuolo-Lazio Women, a pochi giorni dalla trasferta emiliana ecco dove poter seguire il match delle ragazze di Grassadonia

Archiviata la vittoria con il Milan, per la Lazio Women dopo le feste è tempo di pensare al Sassuolo per proseguire la scia positiva in campionato. Il match avrà luogo l’11 Gennaio alle ore 15 e sarà trasmesso su Dazn mentre per quanto riguarda lo streaming sarà live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.