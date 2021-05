Sassuolo Lazio, Sky o DAZN? Ecco dove vederla gara in TV e streaming

L’ultimo appuntamento per la Lazio è al Mapei Stadium: la squadra di Inzaghi chiuderà la stagione contro il Sassuolo. Ecco dove vedere la gara

Si chiude anche la stagione 2020/2021. Prima di calare momentaneamente il sipario sulla Serie A, la Lazio sfiderà il Sassuolo per l’ultima giornata di campionato e lo farà tra le mura dei neroverdi: al Mapei Stadium.

Se la squadra di Inzaghi non ha più nulla da chiedere (e nulla da dare) a questo girone, i ragazzi di De Zerbi invece si giocano il settimo posto, che significherebbe Conference League. Ma dove seguire il match tra le due formazioni?

I novanta minuti saranno trasmessi in esclusiva per gli abbonati Sky (Sky Sport, canale 255), godibili anche in streaming grazie alle piattaforme Sky GO e NOW.