Sassuolo Lazio, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto da urlo

Le pagelle dei quotidiani sportivi e non esaltano la prestazione di Luis Alberto in Sassuolo-Lazio: ecco i voti

La Lazio centra il primo successo del 2023 battendo il Sassuolo in trasferta per 0-2 con un Luis Alberto sugli scudi: di seguito i voti dei principali quotidiani sportivi e non.

CORRIERE DELLO SPORT

Provedel 6.5; Hysaj 7, Casale 6.5, Patric SV, Romagnoli 6.5, Marusic 6.5, Milinkovic 6.5, Cataldi 6.5, Vecino 6, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7, Immobile SV, Pedro 6, Zaccagni 7; Sarri 6.5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Provedel 6; Hysaj 6.5, Casale 6.5, Patric SV, Romagnoli 6.5, Marusic 6.5, Milinkovic 6, Cataldi 6.5, Vecino 6, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7, Immobile SV, Pedro 6.5, Zaccagni 6.5; Sarri 6.5.

TUTTOSPORT

Provedel 6; Hysaj 6, Casale 6, Patric SV, Romagnoli 6.5, Marusic 6, Milinkovic 6, Cataldi 6, Vecino SV, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile SV, Pedro 6.5, Zaccagni 7; Sarri 6.5.

IL MESSAGGERO

Provedel 6; Hysaj 6.5, Casale 7, Patric SV, Romagnoli 6.5, Marusic 6.5, Milinkovic 6.5, Cataldi 6, Vecino 6, Luis Alberto 7; Felipe Anderson 7, Immobile SV, Pedro 6.5, Zaccagni 7.5; Sarri 7.