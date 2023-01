Sassuolo Lazio, la moviola dei quotidiani: Pairetto appena sufficiente

La moviola di Sassuolo-Lazio dei quotidiani giudica appena sufficiente la direzione dell’arbitro Pairetto: il VAR lo salva

Non una prova impeccabile quella di Luca Pairetto nella gara di ieri tra Sassuolo e Lazio. Nell’occasione del rigore a favore dei biancocelesti, come riportato dalla moviola dei quotidiani, non vede il tocco di mano di Toljan sul colpo di testa di Milinkovic e viene salvato dal VAR Guida (ottima la sua performance).

Dubbi anche sulla mancata espulsione di Maxime Lopez: il centrocampista del Sassuolo calcia via il pallone dopo essere stato ammonito. Ci stava la seconda sanzione.