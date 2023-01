Sassuolo-Lazio, il settore ospiti del Mapei sarà sold-out: i dettagli

Sassuolo-Lazio, i tifosi della squadra biancoceleste hanno risposto presente in vista della trasferta in Emilia riempiendo il settore ospiti

Nonostante l’amarezza per il pareggio contro l’Empoli e la sconfitta contro il Lecce, i tifosi della Lazio non hanno alcuna intenzione di lasciar sola la Lazio e hanno risposto presente alla trasferta in Emilia contro il Sassuolo.

Il settore ospiti del Mapei Stadium infatti sarà completamente tutto esaurito, con 2.000 tagliandi venduti, e 200 in tribuna.