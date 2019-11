Sassuolo Lazio, il prezzo dei biglietti condiziona i tifosi: ecco le info

Questo weekend ci sarà Sassuolo-Lazio ma la trasferta potrebbe essere condizionata

Domenica andrà in scena Sassuolo-Lazio e la speranza è che la truppa capitolina possa essere seguita un pubblico biancoceleste numeroso. Nel frattempo imperversano le polemiche di alcuni tifosi, relative al caro biglietti per Reggio Emilia. Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, tra commissioni, pre-vendita e prezzo del tagliando, si arriva a pagare più di 40 euro ad entrata. Cifre alte, soprattutto se si considera che i laziali sono abituati a pagare 200 euro per un abbonamento in Curva.