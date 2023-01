Sassuolo, doppia tegola per Dionisi in vista della Lazio: le ultime

Sassuolo, a pochi giorni dalla sfida casalinga contro la Lazio il tecnico emiliano rischia di dover fare a meno di due giocatori

Archiviata la sconfitta contro la Fiorentina, il Sassuolo prosegue la sua preparazione in vista della gara casalinga contro la Lazio. La formazione neroverde quest’oggi ha svolto una sessione mattutina agli ordini come di consueto di Dionisi, facendo esercitazioni tecnico-tattiche ed un intenso lavoro in palestra.

Per Dionisi non sono giorni facili però, il tecnico infatti rischia per il match contro la Lazio di dover fare a meno di due pedine fondamentali per il suo scacchiere, vale a dire Consigli e Pinamonti.

Per quanto riguarda Consigli, il portiere ha riscontrato una una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro, mentre l’ex Inter una distrazione al flessore. Entrambi saranno monitorati dallo staff medico.