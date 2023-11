Sarri svela: «Immobile mi ha chiesto cosa deve fare per tornare come prima. Gli ho risposto così» Le parole del tecnico sul capitano

In una lunga intervista a La Repubblica, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato anche del suo rapporto con Ciro Immobile.

«Prendiamo Immobile: deve attaccare la profondità e non giocare contro le sue qualità migliori. L’altro giorno mi ha chiesto: mister, cosa devo fare per tornare come prima? Gli ho risposto: fai quello che hai sempre fatto, non venire incontro alla palla, continua a scavare la difesa avversaria, a giocarle addosso».

