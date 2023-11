Sarri scherza sul futuro: «Se in Arabia si può fumare…» La battuta del tecnico biancoceleste nell’intervista a Repubblica

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica.

ARABIA – «Si può fumare, in Arabia? Sì? Allora vedremo. Comunque non è una cosa programmabile oggi. Se penso al futuro, mi piacerebbe essere l’allenatore della Lazio al Flaminio. È un progetto in cui Lotito crede, anche se ovviamente vuole delle garanzie: non è che si possa fermare tutto se scavando salta fuori un’anfora».

