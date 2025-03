Sarri Roma, i Friedkin puntano l'ex allenatore della Lazio..

Sarri Roma, la società giallorossa avrebbe puntato l’ex tecnico della Lazio. Tutti i dettagli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Sarri sarebbe uno dei profili attenzionati dalla Roma per la panchina giallorossa nella prossima stagione.

L’ex tecnico della Lazio avrebbe l’esperienza giusta sia in Serie A che in Europa per essere considerato un profilo giusto dalla società giallorossa. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso con l’apertura del mercato estivo.