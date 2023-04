Sarri, rivelazione sul futuro: altri due anni alla Lazio. Poi vuole andare lì per chiudere la carriera… Ma potrebbe anche restare

Repubblica questa mattina svela un retroscena sul futuro di Maurizio Sarri. La sua idea è di stare alla Lazio per un altro paio di stagioni, per poi magari andare a rastrellare l’ultimo ingaggio pesante all’estero.

Nazionali non ne guiderà, non si considera portato per il ruolo da ct, mentre lo sta seducendo l’ipotesi di chiudere la carriera che conta nella Roma laziale dove si trova a meraviglia, si diverte un mondo e può essere sé stesso