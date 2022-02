Sarri ritrova Immobile: col Napoli per agganciare Piola

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri ritrova Ciro Immobile per la sfida al Napoli: il bomber vuole raggiungere Piola a 143 reti in Serie A con la Lazio

Pericolo scampato. Dopo due giorni di totale riposo per recuperare dalle fatiche della dispendiosissima gara contro il Porto di giovedì in Europa League, Ciro Immobile sarà regolarmente a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Napoli.

Come riferisce il Corriere dello Sport, sono tanti i record nel mirino del bomber: con una rete aggancerebbe Silvio Piola a quota 143 diventando il calciatore della Lazio più prolifico in Serie A e il decimo in assoluto per reti realizzate con la stessa maglia nella massima competizione. Inoltre Immobile vuole superare di nuovo Vlahovic in cima al trono dei bomber. Vincere la classifica cannonieri per la quarta volta e superare quota 20 reti per la sesta stagione consecutiva lo proietterebbe nella leggenda ad una sola lunghezza da Meazza e Nordhal.

Del resto col Napoli è un vero e proprio conto aperto: sei gol e tre assist all’attivo nell’ultimo 9 sfide contro i campani. il pesante 4-0 dell’andata è ancora vivo nella mente di tutti: stasera l’occasione giusta per la vendetta.