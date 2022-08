Sarri riparte da Cataldi: Danilo in vantaggio su Marcos Antonio

Maurizio Sarri è pronto a rilanciare Danilo Cataldi nella sfida di domani contro il Bologna: l’italiano in vantaggio su Marcos Antonio

Maurizio Sarri è pronto a ripartire dalle proprie certezze nella sfida di domani contro il Bologna, prima giornata del nuovo campionato di Serie A. Una di queste risponde al nome di Danilo Cataldi.

Il centrocampista italiano, come riportato dal Corriere della Sera, è in vantaggio su Marcos Antonio per un posto al centro del campo al fianco di Milinkovic e Basic. Danilo non ha nessuna intenzione di perdere il posto da titolare.