Lazio, Sarri ha chiesto una cosa alla squadra in vista dell’Inter

Dopo la brutta sconfitta contro il Torino, Maurizio Sarri ha chiesto alla Lazio un’immediata reazione contro l’Inter

Archiviata la sconfitta contro il Torino, Sarri ha chiesto il riscatto immediato a San Siro: respingere l’assalto dell’Inter significherebbe avvicinarsi al traguardo, non solo rinviare lo scudetto del Napoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, perdere il confronto diretto con Simone Inzaghi, invece, farebbe ripiombare i biancocelesti nel mucchio in corsa per la Champions, accrescendo ansia e preoccupazioni.