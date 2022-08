Sarri riabbraccia Vecino: l’uruguaiano si candida per un posto da titolare

Vecino ha svolto ieri il suo primo allenamento con la Lazio e già si candida per un posto da titolare

Nella giornata di ieri, Matias Vecino ha riabbracciato Maurizio Sarri, suo allenatore ai tempi dell’Empoli, e ha svolto il suo primo allenamento a Formello con i colori della Lazio. L’uruguaiano è un rinforzo importante, anche considerando la sempre più possibile cessione di Luis Alberto.

E come riportato da Il Messaggero, la candidatura di Vecino come titolare del centrocampo biancoceleste si fa sempre più forte. Sarri si fida di lui e la sua esperienza potrebbe essere molto importante in campo per la squadra.