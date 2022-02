Sarri, ora testa al Porto: vietati cali di tensione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maurizio Sarri si appresta ad affrontare il Porto in Europa League: la speranza del tecnico è quella di non incorrere nei soliti cali mentali

Archiviata la pratica Bologna con un netto tre a zero, Maurizio Sarri e la sua Lazio cominciano la preparazione in vista della gara di giovedì sera contro il Porto in Europa League. Una gara che può rappresentare un vero e proprio crocevia: l’arrivo agli ottavi rappresenterebbe un grande obiettivo stagionale e aprirebbe nuovi scenari a livello continentale.

Il Comandante spera però di non incorrere nei soliti cali di tensione a livello mentale più che fisico: la crescita dei biancocelesti passa assolutamente da questo fondamentale aspetto.