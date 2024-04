Sarri, futuro in Serie A? Pioli saluta a fine stagione e apre il casting per la panchina del Milan. Anche l’ex Lazio tra i candidati

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è giunta al termine. L’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma è stata decisiva e adesso si aprirà il casting per il nuovo allenatore. Tra i tanti nomi che circolano c’è anche quello dell’ex Lazio Maurizio Sarri.

In questo momento l’allenatore toscano si è preso una pausa per stare più vicino alla famiglia, rifiutando anche un’offerta del Nottingham. Molto probabilmente, però, tornerà ad allenare nella prossima stagione, anche se il Milan non è un’opzione. Infatti, Sarri vorrebbe tornare in Premier League, dove ha guidato la panchina del Chelsea.