Sarri gela Lotito: ecco cosa gli ha detto sul futuro dopo Lazio-Fiorentina

Maurizio Sarri ha gelato Claudio Lotito al termine della gara vinta contro la Fiorentina: il tecnico medita l’addio a fine anno

Clamoroso retroscena svelato da Il Messaggero sul futuro di Maurizio Sarri. Nella pancia dell’Olimpico, dopo la vittoria della sua Lazio contro il Bologna, il tecnico ha ribadito a Lotito un pensiero che sta coltivando già da qualche giorno.

«Non so se rimango il prossimo anno». Concetto espresso anche alla squadra, un pò per alcune situazioni che non gli sono piaciute, un pò per spronare il gruppo a riprendere un cammino da big troppo volte interrotto sul più bello quest’anno.