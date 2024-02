Sarri aspetta Maresca: confronto ad alta tensione dopo il primo tempo. Il motivo

Sarri aspetta Maresca per chiarimenti al termine del primo tempo: confronto ad alta tensione con il direttore di gara

Alta tensione alla fine del primo tempo di Lazio Bologna, con mister Sarri che ha poi atteso l’uscita dal campo dell’arbitro Maresca per un chiarimento.

Tutto a causa del contrasto negli ultimi secondi di gioco che ha visto Isaksen finire a terra in area. Il direttore di gara non ha avuto dubbi in merito, facendo continuare il gioco.