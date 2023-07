Sarri-Luis Alberto, decisione a sorpresa! Il Mago ha convinto il tecnico. Cosa succede

Maurizio Sarri ha deciso: il nuovo vice capitano della Lazio sarà Luis Alberto. Manca solo la comunicazione ufficiale al Mago

Svolta importante in casa Lazio dopo l’addio di Milinkovic-Savic. Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri si è definitivamente convinto a consegnare i gradi di vice capitano a Luis Alberto.

Il Mago, in questi primi giorni di ritiro, si sta confermando come uno dei veri e propri leader tecnici ed emotivi della Lazio: le incomprensioni sono ormai alle spalle. Sarri non può più fare a meno del Mago.