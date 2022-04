Sarri Luis Alberto, nuovo screzio. Ma col Milan sarà ancora titolare

Prosegue il difficile rapporto tra Sarri e Luis Alberto: col Torino altro screzio ma domani sera il Mago sarà ancora titolare

Sarri-Luis Alberto, il rapporto stenta a decollare. Come riportato da Il Messaggero oggi in edicola infatti, tra il tecnico e lo spagnolo ci sarebbe stato un nuovo screzio al termine di Lazio-Torino nel sottopancia dell’Olimpico. Dopo un periodo in cui sembrava tornato il sereno, il Mago ci è ricascato come spesso gli capita.

Tuttavia domani sera contro il Milan, squadra che l’estate scorsa lo ha sedotto e poi abbandonato di fronte alla richiesta di 40 milioni di Lotito (Maldini ne aveva offerti 20), il Mago sarà inevitabilmente titolare visto che è uno dei pochi ad essere riuscito ad allenarsi con continuità nel corso della settimana. Il futuro resta un rebus: la valutazione si è abbassata a 30 milioni e il Napoli spinge per averlo. Il finale di campionato sarà decisivo anche per capire il suo destino.