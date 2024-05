Canigiani: «La maglia celebrativa sta andando alla grande, speriamo la possano indossare in occasione di…». Le parole del responsabile marketing

Intervenuto ai microfoni di Radio Olympia, Marco Canigiani, ha parlato della maglia celebrativa per il 50esimo anniversario dello Scudetto della Lazio.

PAROLE– «La maglia celebrativa sta andando alla grande, speriamo che in tanti la possano indossare in occasione di Lazio-Empoli. Per la maglia del prossimo anno é tutto fatto da tempo, stiamo già pensando al 2025/2026 ».