Probabili formazioni Monza Lazio: Tudor ritrova un titolare. Ecco le possibili scelte dei due tecnici per la sfida

All’U-Power Stadium Tudor si affiderà ai migliori a disposizione per conquistare i tre punti. E’ tornato ad allenarsi in gruppo Provedel, ballottaggio aperto con Mandas. Sarà il tecnico della Lazio a decidere chi lanciare dal 1′. In difesa scelte abbastanza obbligate visto l’infortunio di Gila. Spazio al terzetto Patric–Romagnoli–Casale. Si riprende la maglia da titolare Zaccagni che partirà largo a sinistra con Marusic che torna a destra. In mezzo al campo dovrebbe toccare ancora a Guendouzi e Kamada con il giapponese che è stato gestito in settimana. Davanti confermato il tridente Luis Alberto–Felipe Anderson–Castellanos.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All.: Palladino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Tudor.