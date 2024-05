Monza Lazio, i brianzoli ricordano il doppio ex Pulici: il comunicato sul sito ufficiale della società biancorossa

Prima del match contro la Lazio, il Monza ha voluto ricordare il doppio ex della sfida Felice Pulici tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale.

COMUNICATO – Tradizione e leggenda – che nel calcio vanno spesso a braccetto – attingono dalla storia e identificano, supportati da decine di clamorosi esempi, il Monza soprattutto come ‘regno’ di mitici portieri. Da cullare. Da plasmare. Da far crescere. Da far tramontare.

Oggi raccontiamo – a modo nostro l’indimenticabile stagione di un grande numero 1.

Che con la maglia biancorossa seppe trovare nuovi stimoli per rilanciare una carriera precedentemente premiata dalla eterna gloria di uno scudetto.

Domenica 30 ottobre 1977. A 13 anni si vive di entusiasmi: durante la settimana i giornali hanno dato la notizia del passaggio di Felice Pulici – portiere della Lazio Campione d’Italia 1974 originario di Sovico – al Monza in Serie B. E io non sto più nella pelle. A 13 anni non è ancora tempo di logorarsi con troppe domande: perché Vinicio – tecnico biancoazzurro – lo ha fatto fuori preferendogli Garella e scatenando le feroci proteste della tifoseria laziale? Perché è sfumato il suo passaggio ai Cosmos di Pelè? Onestamente non me ne può fregar di meno.

A 13 anni contano i fatti: intorno alle 14.30 di quel 30 ottobre 1977, dal mio angolino di paradiso nel fossetto della gradinata centrale del Sada, fisso il mitico tunnel e vedo sbucare uno sgargiante maglione giallo indossato da un grande portiere che ha vinto lo scudetto. Mentre a centrocampo le squadre espletano i consueti rituali pre-gara, io non distolgo neanche per un secondo lo sguardo dal numero 1. Un po’ per convincermi che sia tutto vero, un po’ per gasarmi sul ‘mio’ Monza che è riuscito ad accaparrarsi un giocatore del genere. Tra l’altro, a ulteriore conferma di ciò, in quella partita (Monza-Bari) debutta in biancorosso anche Giovanni Lorini, un altro che ha già conosciuto la Serie A con Milan e Vicenza.