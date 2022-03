Sarri Luis Alberto, feeling ritrovato: il ritorno in Spagna è più lontano

Dopo una prima parte di stagione complicata, il feeling tra Sarri e Luis Alberto è sbocciato: il ritorno in Spagna è rimandato

Luis Alberto è tornato al centro della Lazio di Sarri. Dopo una prima parte di stagione tra molti bassi e pochi alti, lo spagnolo si è calato alla perfezione nei meccanismi del Comandante ed è tornato a splendere trovando a Cagliari anche il primo gol del 2022.

Quello che a fine stagione sembrava un addio abbastanza scontato, col calciatore desideroso di tornare in Spagna, potrebbe a questo punto essere decisamente rimandato. L’ex Liverpool è tornato a divertirsi e la voglia di lasciare Formello, come riporta il Corriere della Sera, è scemata. In caso di buona offerta le parti valuteranno con serenità ma ad oggi la permanenza appare l’ipotesi più probabile.