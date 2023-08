Sarri Lotito, l’esito del confronto: il tecnico è una furia. Tutte le accuse lanciate al patron per la gestione del mercato

Secondo Il Messaggero sarebbe durato due ore e mezza il confronto serale tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri, presente tutto lo staff e Fabiani. L’incomprensione di base è sul calciomercato Lazio: il presidente è convinto di aver conquistato il secondo posto grazie allo zoccolo duro che lui ha costruito e ad una rosa da “perfezionare” con il solito occhio al bilancio; Maurizio invece vede l’incasso consegnato (quasi 80 milioni) dopo aver realizzato un “miracolo”, legato anche al fallimento di altre big più attrezzate (e ora rinforzate) nello scorso campionato.

Il tecnico biancoceleste viene descritto come furioso. Ecco tutte le accuse sbandierate: Lotito è irritato per i suoi “no” ma, con tanti impegni di mezzo, dimentica di essersi comunque mosso in ritardo e di aver lasciato un vuoto, dopo l’addio di Tare, nell’organigramma societario. Tanti poi esuberi da piazzare (da Cancellieri – Empoli – ad Akpro e Marcos), mentre Sarri si è dovuto adoperare per far rientrare il caso Luis Alberto. Sarebbe stato meno intransigente sulle «alternative prestigiose» (da Lo Celso a Fred) se le avesse ritenute più utili al suo credo e soprattutto se avesse potuto fare la preparazione e il rodaggio con i nuovi innesti. Ora a maggior ragione si dichiara intransigente su Ricci, Zielinski, Berardi e Mario Rui (in alternativa a Pellegrini), obiettivi che erano stati messi nella mani del patron a fine marzo e che ora sarebbero i pochi immediatamente pronti per il suo gioco. Inoltre Sarri si è esposto, ha chiamato direttamente i rinforzi e si è persino irrigidito dopo la vicenda Sow, colpo chiuso dal club prima ancora del suo assenso e rimasto poi in un limbo.