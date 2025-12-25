Lazio, contro l'Udinese è una gara particolare. Le motivazioni intorno a Maurizio Sarri - Lazio News 24

Lazio, ricordate le dimissioni di Sarri. Ripercorriamo quel match

La sfida tra Udinese e Lazio riporta inevitabilmente alla memoria di Maurizio Sarri uno dei momenti più difficili della sua esperienza sulla panchina biancoceleste. Un anno fa, infatti, proprio dopo il confronto con i friulani, il tecnico toscano decise di rassegnare le dimissioni, chiudendo un capitolo segnato da tensioni, risultati altalenanti e da un rapporto ormai logorato con l’ambiente.

Era l’11 marzo 2024 quando, al termine di Lazio-Udinese conclusa sull’1-2, Sarri comunicò la sua scelta alla società. Una decisione maturata dopo settimane complicate, nelle quali l’allenatore aveva percepito di non riuscire più a incidere sulla squadra e di non trasmettere gli stimoli necessari. Il cammino europeo si era già interrotto agli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, mentre in Coppa Italia era arrivata una soddisfazione importante con la qualificazione alle semifinali dopo il successo nel derby contro la Roma.

In campionato, però, la Lazio faticava a trovare continuità. I biancocelesti occupavano il nono posto con 40 punti raccolti in 28 giornate e ben 12 sconfitte, un rendimento considerato insufficiente rispetto alle aspettative di inizio stagione. La squadra appariva irregolare, incapace di mantenere standard elevati nel lungo periodo, e questo contribuì a rendere inevitabile la scelta di Sarri.

Oggi il contesto è profondamente diverso. La Lazio guidata da Marco Baroni ha cambiato volto, puntando su una rosa più giovane e su un progetto tecnico rinnovato. Nonostante l’addio a giocatori simbolo come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson, i biancocelesti hanno sorpreso positivamente: il quinto posto in classifica e dieci punti in più rispetto allo stesso periodo della passata stagione raccontano di una squadra più solida e competitiva.

La partita contro l’Udinese, dunque, non è solo un impegno di campionato, ma anche un simbolo di passaggio tra passato e presente, tra una ferita ancora viva e la voglia di guardare avanti con maggiore fiducia.

