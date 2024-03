Sarri Lazio, duro confronto nello spogliatoio: il retroscena sul monito del tecnico alla squadra

Sarri-Lazio, duro confronto tra tecnico e squadra dopo l’Udinese: il Comandante lancia un monito preciso ai suoi giocatori

Acque agitate in casa Lazio dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro l’Udinese, la dodicesima in stagione. Come riporta Il Messaggero, al termine della gara Sarri ha avuto un duro confronto con Immobile e compagni riferendo un messaggio esplicito al gruppo:

PAROLE – «Se non mi volete più parlate chiaro».

Le prossime partite, a partire da quella di sabato contro il Frosinone, saranno decisive per capire se tra Sarri e la Lazio c’è ancora empatia tecnica e caratteriale.