Sarri Lazio, pista caldissima. Ecco quando si entrerà nel vivo, le ultime

Sarri Lazio, il tecnico sempre più vicino ai biancocelesti. Ora è la prima scelta, ma non ci saranno incontri domani e martedì

Maurizio Sarri si avvicina sempre più alla Lazio, dopo il summit positivo di giornata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dalla suggestione si è passati a un tentativo vero e proprio. Ora la pista è caldissima, l’ex Juve è il preferito di Lotito.

Il giornalista Sportitalia aggiunge che «non ci saranno incontri domani né martedì con la Lazio. C’è da risolvere anche la questione penale con la Juventus. I bianconeri hanno tempo fino a domani per esercitare il rinnovo di contratto, altrimenti dovranno pagare un indennizzo al tecnico di 2.5 milioni. Il club di Agnelli difficilmente farà scattare il rinnovo, avendo preso Allegri. Probabilmente si opterà per pagare la penale, anziché rischiare di accollarsi un ingaggio di 7 milioni sperando poi che qualcuno ingaggi Sarri in questa sessione. Attendiamo mercoledì, intanto l’allenatore ex Chelsea ha respinto le avances di altri club stranieri poco blasonati. Contratto? Probabilmente si partirà da una base fissa sui 2 milioni con un ricco bonus in caso di qualificazione Champions».