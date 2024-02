Sarri Lazio, il tecnico crede alla Champions: regalo prima della separazione? Quella frase...

Sarri Lazio, il tecnico crede ancora ad un posto Champions: l’ultimo regalo al club prima del possibile divorzio? Quella frase…

Maurizio Sarri crede ancora in un posto Champions, nonostante la concorrenza sia più agguerrita che mai per i biancocelesti. Per questo il tecnico, svela Il Messaggero, non è rimasto più di tanto deluso dal mancato arrivo di Kent. Una cosa che si aspettava, come ormai da prassi nel mercato di gennaio, e l’allenatore ha deciso quindi di fare un breve discorso alla sua squadra.

IL MESSAGGIO – «Possiamo contare solo su di noi, credo in voi, riprendiamoci questo quarto posto». Una frase, parole coincise che indicano qual è l’obiettivo da perseguire, prima di un possibile addio al termine dell’annata.